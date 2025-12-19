Главный тренер Динамо Игорь Костюк прокомментировал победу в матче заключительного тура общего этапа Лиги конференций против армянского Ноа (2:0) и объяснил эпизод с выброшенной шапкой на газон. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Наши игроки работают и создают моменты, и, конечно, мне хочется, чтобы каждый момент они реализовывали. Это эмоции, и я всегда говорю игрокам, что без эмоций играть в футбол невозможно. Я такой же эмоциональный и хочу, чтобы игроки были эмоциональными, отдавались и получали удовольствие от того, что они делают и реализовывали такие моменты.

Это еще не тот футбол, к которому мы стремимся, но я рад тому, что игроки прислушиваются, и они сами между собой разговаривают об этом и говорят, что этот футбол действительно приносит результат. Это не мои слова - говорят, что игра забывается, а результат остается. Нам сегодня нужно было с хорошим настроением уйти в отпуск, чтобы хорошо отдохнуть и подготовиться эмоционально к продолжению сезона.

Спасибо игрокам. Мы немного изменили тренировочный процесс. И также у нас достойные игроки на скамейке запасных, которые дают эту интенсивность в течение 90 минут.

Что касается ошибок Пономаренко в первом тайме, не было синхронизации игроков, поэтому он терял, но и первый тайм он достаточно хорошо провел, выполнял много работы в защите, вытягивал на себя игроков обороны команды-противника. Поэтому я не скажу, что он в первом тайме играл плохо.