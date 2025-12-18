Павел Василенко

Бывший форвард Динамо Максим Шацких в интервью сайту Sport-express.ua поделился ожиданиями от матча киевской команды с армянским Ноа в шестом туре основного этапа Лиги конференций.

«Динамо просто обязано побеждать в этом матче. И, неважно, что результат в нём уже ничего не решает для киевской команды, которая утратила шансы на плей-офф, ведь есть такое понятие, как честь клуба! Да и у игроков должно быть достоинство. Настрой должен быть боевым, только на победу. Даже и не знаю, какой ещё соперник нужен динамовцам, чтобы взять три очка… Да, это футбол и всякое бывает, но, если не Ноа, то кого ещё побеждать?»

Сегодня Динамо в последнем матче года сыграет с армянским Ноа в рамках шестого тура Лиги конференций 2025/26. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Киевская команда занимает 28-е место в турнирной таблице с тремя очками и утратила шансы на плей-офф.