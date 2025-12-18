В четверг, 18 декабря, киевское Динамо проведет свой последний поединок в текущем розыгрыше Лиги конференций. В матче 6-го тура команда Александра Костюка встретится с армянским Ноа.

Поединок состоится на Арене Люблин и начнется в 22:00 по киевскому времени. Для Динамо эта игра станет прощальной в еврокубковом сезоне, тогда как соперник уже обеспечил себе место в плей-офф турнира.

Эксклюзивную трансляцию матча Динамо – Ноа обеспечит медиасервис MEGOGO, который является официальным вещателем еврокубков УЕФА в Украине. Игру можно будет посмотреть на ОТТ-платформе по подписке Спорт и во всех пакетах MEGOPACK. Кроме того, матч будет транслироваться бесплатно в прямом эфире на телеканале MEGOGO СПОРТ в Т2 и кабельных сетях.

Комментировать встречу будут Александр Новак и Виталий Похвала. Аналитическая студия MEGOGO, посвященная выступлениям украинских клубов в еврокубках, стартует в 21:00. К ведущему Вадиму Шевякину в прямом эфире присоединятся бывшие игроки сборной Украины Сергей Нагорняк и Эдуард Цихмейструк.

Напомним, Динамо досрочно утратило шансы на выход в плей-офф, одержав лишь одну победу в пяти предыдущих турах – над боснийским Зриньски. В то же время Ноа уже гарантировал себе место в следующем раунде Лиги конференций и в случае победы над киевлянами сможет улучшить свой посев перед плей-офф.