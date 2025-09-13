Павел Василенко

Нури Шахин возвращается к работе после нескольких месяцев перерыва. 37-летний тренер нашел новый клуб в Турции.

Последним работодателем Шахина была Боруссия Дортмунд, где он ранее достиг успеха как игрок. Как тренер Шахин не очень хорошо справлялся. Его уволили в январе всего через несколько месяцев работы.

Новой командой Шахина стал Башакшехир. Турецкий клуб объявил, что 37-летний специалист подпишет контракт в следующий понедельник.

Башакшехир начал новый сезон вничью в обоих матчах турецкой Суперлиги.

Шахин возвращается к работе в Турции после почти двухлетнего перерыва. Тогда он был главным тренером Антальяспора с 2020 года до конца 2023 года.