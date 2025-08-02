Павел Василенко

Шахтер представил третий комплект формы на сезон-2025/26.

Экипировку для донецкого клуба производит технический партнер Puma. Третий комплект — это белые футболки с золотыми надписями.

Основной комплект выполнен в оранжевых цветах, дополненный вертикальными черными полосами. Резервная форма выполнена в темном цвете, на ней есть как оранжевые вставки, так и вертикальная широкая оранжевая полоса.

Шахтер стартует в новом сезоне УПЛ матчем против Эпицентра в воскресенье, 3 августа. Далее команда Арды Турана сыграет с Панатинаикосом в третьем квалификационном раунде Лиги Европы 7 августа.