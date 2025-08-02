«Шахтер» эффектно представил третий комплект формы на новый сезон
На белых футболках выполнены золотые надписи
около 2 часов назад
Фото - ФК Шахтер
Шахтер представил третий комплект формы на сезон-2025/26.
Экипировку для донецкого клуба производит технический партнер Puma. Третий комплект — это белые футболки с золотыми надписями.
Основной комплект выполнен в оранжевых цветах, дополненный вертикальными черными полосами. Резервная форма выполнена в темном цвете, на ней есть как оранжевые вставки, так и вертикальная широкая оранжевая полоса.
Шахтер стартует в новом сезоне УПЛ матчем против Эпицентра в воскресенье, 3 августа. Далее команда Арды Турана сыграет с Панатинаикосом в третьем квалификационном раунде Лиги Европы 7 августа.
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