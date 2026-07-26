Шахтер и Рух попали в топ-10 интересного рейтинга
Ставка на молодежь была отмечена аналитиками
около 1 часа назадПодписаться в
CIES Football Observatory опубликовал рейтинг клубов из 50 сильнейших лиг мира, которые подписывают самых молодых футболистов не из своих академий. Исследование охватывает период до завершения сезона-2025/26. Во внимание принимались только игроки первой команды.
Самое высокое место среди украинских клубов занял львовский Рух. Команда заняла пятое место в рейтинге, а средний возраст ее новичков составляет 21,74 года. Донецкий Шахтер расположился на десятой позиции с показателем 22,06 года.
Топ-10 клубов, подписывающих самых молодых игроков не из своей академии
1. Лейпциг — 21,24 года
2. Челси — 21,42
3–4. СИК — 21,73
3–4. Залаэгерсег — 21,73
5. Рух — 21,74
6. Страсбург — 21,78
7. ПСЖ — 21,80
8. Вестерло — 21,91
9. Серкл Брюгге — 21,96
10. Шахтер — 22,06
Таким образом, сразу два украинских клуба вошли в первую десятку мирового рейтинга. Это свидетельствует о ориентации Руха и Шахтера на привлечение молодых футболистов из-за пределов собственных академий.
Ранее Шахтер сыграл вничью с саудовской Аль-Улой на сборе в Словении.