Сергей Разумовский

CIES Football Observatory опубликовал рейтинг клубов из 50 сильнейших лиг мира, которые подписывают самых молодых футболистов не из своих академий. Исследование охватывает период до завершения сезона-2025/26. Во внимание принимались только игроки первой команды.

Самое высокое место среди украинских клубов занял львовский Рух. Команда заняла пятое место в рейтинге, а средний возраст ее новичков составляет 21,74 года. Донецкий Шахтер расположился на десятой позиции с показателем 22,06 года.

Топ-10 клубов, подписывающих самых молодых игроков не из своей академии

1. Лейпциг — 21,24 года

2. Челси — 21,42

3–4. СИК — 21,73

3–4. Залаэгерсег — 21,73

5. Рух — 21,74

6. Страсбург — 21,78

7. ПСЖ — 21,80

8. Вестерло — 21,91

9. Серкл Брюгге — 21,96

10. Шахтер — 22,06

Таким образом, сразу два украинских клуба вошли в первую десятку мирового рейтинга. Это свидетельствует о ориентации Руха и Шахтера на привлечение молодых футболистов из-за пределов собственных академий.

Ранее Шахтер сыграл вничью с саудовской Аль-Улой на сборе в Словении.