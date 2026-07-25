Шахтер сыграл вничью с саудовской Аль-Улой на сборе в Словении
Команды не забивали мячей
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: ФК Шахтер
Донецкий Шахтер сыграл вничью с саудовским клубом Аль-Ула в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Словении.
Поединок проходил в формате двух таймов по 30 минут. В конце игры возможности забить упустили Георгий Гочолейшвили и Лука Мейреллиш.
Товарищеский матч
Шахтер (Украина) — Аль-Ула (Саудовская Аравия) — 0:0
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