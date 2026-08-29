Сергей Разумовский

Донецкий Шахтер U-19 в сезоне-2026/27 снова будет выступать в Юношеской лиге УЕФА. Для академии украинского клуба это будет одиннадцатое участие в турнире за тринадцать проведенных розыгрышей.

Юношеская команда «горняков» будет соревноваться на Пути Лиги чемпионов. Этот этап повторяет первые шесть туров общего этапа главного еврокубкового турнира. Соответственно, Шахтер U-19 проведет шесть матчей – три домашних и три выездных.

На этом этапе юношеская команда донецкого клуба встретится с представителями Нидерландов, Греции, Италии, Португалии, Турции и Словакии. Среди соперников Шахтера будут ПСВ, АЕК, Интер, Спортинг, Фенербахче и Слован Братислава.

Благодаря формату турнира Шахтер U-19 не сыграет против Лейпцига и Реала. Эти команды встретятся с первой командой донецкого клуба в седьмом и восьмом турах общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Юношеская команда повторяет только первую часть календаря взрослой команды.

Стартовый матч турнира «горняки» проведут на выезде против ПСВ. Поединок запланирован на 10 сентября. Первую домашнюю встречу Шахтер U-19 сыграет 14 октября, когда будет принимать греческий АЕК.

Юношеская лига УЕФА 2026/27. Календарь матчей Шахтера U-19

10.09. ПСВ U-19 – Шахтер U-19

14.10. Шахтер U-19 – АЕК U-19

21.10. Интер U-19 – Шахтер U-19

03.11. Шахтер U-19 – Спортинг U-19

25.11. Шахтер U-19 – Фенербахче U-19

09.12. Слован Братислава U-19 – Шахтер U-19

Регламент соревнований предусматривает определенные ограничения по возрасту футболистов. В заявку команды разрешено включить не более пяти игроков 2007 года рождения. В то же время в протоколе отдельного матча могут быть не более трех футболистов этой возрастной категории.

Таким образом, тренерский штаб Шахтера U-19 будет иметь возможность привлекать к турниру старших юношей, которые могут добавить команде опыта и физической мощи. В то же время основной акцент будет оставаться на игроках младшего возраста, для которых выступления в Юношеской лиге УЕФА станут важным этапом развития.

По итогам общего этапа в 1/16 финала выйдут 22 лучшие команды. Коллективы, занявшие места с первого по шестое, встретятся с представителями, завершившими этот этап на позициях с 17-й по 22-ю.

Команды, которые финишируют с седьмого по 16-е место, сыграют против победителей пути чемпионов стран. Этот этап предусмотрен для юношеских команд, которые получили право выступать в турнире благодаря победе в своих национальных чемпионатах.

Начиная с 1/16 финала все противостояния в Юношеской лиге УЕФА будут состоять из одного матча. Хозяина встречи будут определять отдельно в соответствии с регламентом турнира.