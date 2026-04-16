Сергей Разумовский

Донецкий Шахтер пробился в полуфинал Лиги конференций, завершив вничью ответный матч на выезде против АЗ Алкмар со счетом 2:2. Благодаря уверенной победе 3:0 в первой встрече украинский клуб выиграл дуэль с общим счетом 5:2.

В первом тайме команды не порадовали большим количеством опасных моментов, однако создали несколько хороших шансов. В составе Шахтера близок к голу был Егор Назарина, который опасно пробил со штрафного почти с линии штрафной площади, но вратарь хозяев спас свою команду. Еще один шанс был у Изаки Силвы, однако после прохода через защиту соперника пробил рядом со штангой. АЗ также ответил острым эпизодом, когда Садик не попал в цель после фланговой подачи.

После перерыва игра стала более открытой, и счет был открыт на 58-й минуте. Шахтер провел быструю контратаку, которую точным ударом в дальний угол завершил Алиссон. После этого положение нидерландского клуба в дуэли стало еще сложнее, но хозяева не опустили руки. На 73-й минуте Йенсен восстановил равновесие ударом со штрафного, а уже на 80-й Шин после навеса Ковача вывел АЗ вперед.

Впрочем, победу в отдельном матче хозяева не удержали. На 83-й минуте Майреллиш, который незадолго до этого упустил хороший момент, исправился и забил ответный мяч, установив окончательный счет 2:2.

В полуфинале Лиги конференций Шахтер встретится с победителем пары Кристал Пэлас – Фиорентина. Первый матч между этими командами завершился убедительной победой английского клуба со счетом 3:0. Полуфиналы запланированы на 30 апреля и 7 мая 2026 года, а финал турнира состоится 27 мая в Лейпциге.

Лига конференций. Четвертьфинал, ответный матч

АЗ Алкмар – Шахтер – 2:2 (0:3 – первый матч)

Голы: Йенсен, 73, Шин, 80 – Алиссон, 58, Майреллиш, 83

АЗ: Зут, Ичихара, Деккер, ван Дейл (Робемон 63), Майкума (Укфир 46), Бугаард, Шин, Чавес Гарсия (Йенсен 46), Веслли Патати (Меню 90+3), Мердинк (Ковач 63), Садик

Шахтер: Ризник, Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Энрике, Назарина, Алиссон (Марлон Гомес 61), Очеретько (Бондаренко 88), Изаки Силва (Эгиналду 61), Невертон (Лукас Феррейра 70), Кауан Элиас (Лука Майреллиш 70)

Предупреждения: Чавес Гарсия 31, ван Дейл 33, Бугаард 35, Садик 45+2 – Изаки Силва 24, Винисиус Тобиас 71, Эгиналду 78, Матвиенко 85

Видео: MEGOGO

