Бавария в матче с семью голами выбила Реал из Лиги чемпионов
Лунин пропустил четыре мяча
Мадридский Реал завершил выступление в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала. После домашнего поражения (1:2) испанский клуб уступил Баварии и в Мюнхене — ответный матч завершился со счетом 4:3.
Начало игры было за мадридцами — уже на 1-й минуте Арда Гюлер забил после ошибки вратаря, а на 29-й оформил дубль ударом со штрафного. Мюнхенцы ответили голами Павловича и Кейна, но на перерыв сливочные ушли лидерами благодаря мячу Мбаппе.
Судьбу противостояния решила концовка второго тайма. На 86-й минуте мадридцы остались в меньшинстве после удаления Эдуардо Камавинги (вторая желтая карточка). Бавария воспользовалась численным преимуществом на 89-й минуте, когда Луис Диас сравнял счет. Уже в добавленное время, на 90+4 минуте, Микаэль Олисе поразил ворота рикошетом от штанги и установил окончательный счет.
Украинский голкипер Андрей Лунин провел на поле весь матч.
Лига чемпионов. 1/4 финала. Второй матч
Бавария — Реал 4:3 (первый матч — 2:1)
Голы: Павлович, 6, Кейн, 39, Диас, 89, Олисе, 90+4 — Гюлер, 1, 29, Мбаппе, 42
В полуфинале Бавария встретится с ПСЖ. Первая игра состоится 28 апреля во Франции.
