Денис Седашов

Мадридский Реал завершил выступление в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала. После домашнего поражения (1:2) испанский клуб уступил Баварии и в Мюнхене — ответный матч завершился со счетом 4:3.

Начало игры было за мадридцами — уже на 1-й минуте Арда Гюлер забил после ошибки вратаря, а на 29-й оформил дубль ударом со штрафного. Мюнхенцы ответили голами Павловича и Кейна, но на перерыв сливочные ушли лидерами благодаря мячу Мбаппе.

Судьбу противостояния решила концовка второго тайма. На 86-й минуте мадридцы остались в меньшинстве после удаления Эдуардо Камавинги (вторая желтая карточка). Бавария воспользовалась численным преимуществом на 89-й минуте, когда Луис Диас сравнял счет. Уже в добавленное время, на 90+4 минуте, Микаэль Олисе поразил ворота рикошетом от штанги и установил окончательный счет.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел на поле весь матч.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Второй матч

Бавария — Реал 4:3 (первый матч — 2:1)

Голы: Павлович, 6, Кейн, 39, Диас, 89, Олисе, 90+4 — Гюлер, 1, 29, Мбаппе, 42

В полуфинале Бавария встретится с ПСЖ. Первая игра состоится 28 апреля во Франции.

Напомним, в первой игре, что состоялась в Мадриде, победу праздновала Бавария со счетом 2:1.