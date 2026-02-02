Павел Василенко

Стали известны первые две команды, которым будет противостоять донецкий Шахтер во время зимних сборов-2026 в Турции. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Свою дебютную игру в Анталии команда Арды Турана проведет уже 3 февраля против немецкого Зонненхоф Гросашпах, который представляет региональную лигу страны. Игра начнется в 16:00.

С более серьезным соперником «горняки» встретятся 5 февраля. Речь идет о действующем чемпионе Латвии – ФК Рига. Поединок стартует также в 16:00.

Первую официальную игру 2026 года оранжево-черные проведут 22 февраля, когда будут противостоять в рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги Карпатам (15:30).