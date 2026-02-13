Шахтер одержал разгромную победу в заключительном контрольном матче на сборах в Турции
«Горняки» готовятся к возобновлению сезона
41 минуту назад
Фото - ФК Шахтер
Донецкий Шахтер провел последний контрольный матч на сборах в Турции. Подопечные Арды Турана обыграли грузинский Рустави – 3:0.
Дубль оформил Кауан Элиас и один мяч забил Егор Назарина.
Уже 22 февраля Шахтер сыграет первый официальный матч в сезоне, встретившись с Карпатами в рамках УПЛ. Начало встречи в 15:30.
Контрольный матч
Шахтер – Рустави – 3:0
Голы: Элиас, 45+1, 89, Назарина, 65.
Поделиться