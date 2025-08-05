Павел Василенко

Нападающий Ромы Артем Довбик является одним из приоритетных вариантов для Вильярреала.

Как сообщает AS, изначально испанский клуб был заинтересован в аренде украинца на сезон, чтобы затем оценить другие варианты усиления атаки, но сама Рома хочет продать игрока, чтобы окупить собственные инвестиции, которые были сделаны в трансфер Довбика летом 2024 года. Жирона тогда получила 30,5 млн евро за переход Артема.

Источник отмечает, что вряд ли Вильярреал сможет предложить за нападающего сборной Украины сумму, превышающую 20 млн евро.

Вильярреал в прошлом сезоне занял пятое место в Ла Лиге, поэтому в кампании 2025/26 будет играть в основном этапе Лиги чемпионов.

Довбик в прошлом сезоне забил 17 голов и отдал две результативные передачи в 45 матчах за итальянский клуб.

Контракт Артема с римлянами действителен до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 30 млн евро.