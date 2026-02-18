Павел Василенко

Атакующий полузащитник Шахтера Хусрав Тоиров будет играть на правах аренды за Истиклол (Душанбе). Соглашение между клубами рассчитано до 30 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Напомним, Тоиров стал игроком Шахтера в марте 2023 года и провел за команду два официальных матча. Также выступал в аренде за казахстанский Атырау (21 матч, 1 гол, 3 ассиста) и одесский Черноморец (5 матчей).

Истиклол является неизменным чемпионом Таджикистана на протяжении последних 12 лет.