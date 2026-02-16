Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал шансы Шахтёра на победу в Лиге Конференций. По его мнению, в текущем сезоне команда не обладает необходимыми возможностями для триумфа, однако в будущем клуб имеет перспективы.

«Может ли Шахтер выиграть Лигу Конференции? Может. Может ли Шахтер выиграть Лигу Конференций в сезоне 2025/26 – не может. Потому что молодая команда, не сбалансированная до конца, чтобы выдавать постоянный реальный результат – это показали матчи чемпионата Украины.

Но в потенциале я считаю, что этот Шахтер может быть очень сильным. Эта команда может быть конкурентной на уровне не просто Лиги конференций и выиграть Лигу конференций, а может быть конкурентной даже на уровне плей-офф Лиги чемпионов. Потому что те футболисты, которые сейчас есть в Шахтере, я считаю, что они достаточно квалифицированы», - заявил Цыганык на своем YouTube-канале.