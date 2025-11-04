Сергей Разумовский

Шахтер объявил о старте продаж новой футболки после победы над Динамо 3:1 в 11-м туре УПЛ. В соцсетях клуб анонсировал в фаншопе тематическую модель REAL BRAZILIANS, вдохновленную украинским Класико.

Белая футболка имеет принт с логотипом "горняков", датой матча Шахтер – Динамо (02.11.2025) и надписью латиницей REAL BRAZILIANS. Доступны два варианта – с оранжевой или черной надписью слова BRAZILIANS. Приобрести можно на сайте фан-шопа, цена составляет 990 гривен. Пресс-служба клуба сопроводила анонс слоганом с названием коллекции и отсылкой к Класико.

🧡⚒️ НАСТОЯЩИЕ БРАЗИЛЬЦЫ 🤩 🔥 Представляем тематическую футболку по мотивам украинского классико ⚔️ ФК Шахтёр

Коллекция, по всей видимости, представлена как ответ на слова защитника Динамо Дениса Попова о бразильских игроках Шахтера после победы киевлян в 1/8 финала Кубка Украины (2:1). Недавняя победа в чемпионате позволила Шахтеру прервать 42-матчевую беспроигрышную серию соперника: у Динамо лишь одна победа в семи последних турах УПЛ. Донетчане имеют 24 очка и опережают киевлян на четыре балла. Динамо остается вторым, но на отметке 20 очков также находятся ЛНЗ, Полесье и Кривбасс.