Защитник киевского Динамо Денис Попов прокомментировал победу своей команды над Шахтером в матче 1/8 финала Кубка Украины, который завершился со счетом 2:1.

– Футболисты Шахтера сегодня создали нам трудности, плюс у нас обоих насыщенный график, поэтому, признаюсь, было нелегко физически. Но 90 минут выбегали, боролись и достигли результата.

– Почему, на ваш взгляд, Динамо провело два таких разных тайма?

– Возможно, в первой половине встречи с нашей стороны было волнение, чрезмерная настройка, поэтому боялись допустить ошибку. А во втором тайме после того, как быстро пропустили, начали идти ва-банк и добились результата.

– Каково ваше мнение по поводу реакции скамейки запасных Шахтера на события матча? Казалось, они чрезмерно апеллировали к арбитру в некоторых эпизодах?

– Я бы сказал, но такие слова нельзя произносить вслух (улыбается). У меня есть свое мнение по этому поводу, но озвучивать его, считаю, некорректно. Вы сами всё видели. Мы спокойно выполняем свою работу, а они пусть кричат.

– Заметно, что в каждом матче с Шахтером вы полностью отдаётесь на поле, переживаете, очень заряжены. Как сегодня можете прокомментировать свою игру?

– Мне трудно это сделать. Один матч может складываться идеально, как, например, с Кривбассом, а другой, с другим соперником – совсем иначе, что-то не идёт, не выспался или еще что-то – в жизни всякое бывает. Поэтому мою игру будет оценивать тренер. А что касается классического, такие матчи всегда для нас принципиальны. Я ещё застал времена, когда за Шахтер играли более серьёзные футболисты – Марлос, Тайсон, Мораес. Я учился на этих матчах, осознавал, насколько они важны, поэтому такое отношение осталось и до сих пор.

– Вы попросили замену в конце матча, как себя чувствуете?

– С Кривбассом у меня диагностировали перелом носа, но решили меня привлечь к матчу. Сейчас снова почувствовал сильную боль в голове, посмотрим, как будет дальше. Если самочувствие позволит играть, продолжу.

– У Динамо был неудачный период с пятью ничьими подряд, теперь команда с крупным счётом победила Кривбасс и выбила Шахтер из Кубка Украины. Можно ли сказать, что всё налаживается?

– Каждая игра складывается по-разному. Надеюсь, что мы встали на победоносный путь и будем продвигаться по нему дальше. У нас есть еще один матч с Шахтером впереди, нужно как можно серьёзнее на него настроиться, разобрать его по винтикам и знать, как нам действовать. Потому что, действительно, в первом тайме у нас не всё складывалось, а после перерыва уже стало лучше.