Павел Василенко

Донецкий Шахтер проиграл представителю четвертого немецкого дивизиона Зонненгофу Гросашпах в первом матче на учебно-тренировочных сборах в Анталье. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Отметим, что свой следующий спарринг на сборах Шахтер проведет в четверг, 5 февраля, против латвийской Риги. Данный поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

После 16 туров донецкая команда имеет в активе 35 зачетных баллов и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ.

Контрольный матч

Шахтер – Зонненгоф Гросашпах – 1:2

Голы: Педриньо, 71 (пенальти) – Кунде, 2, Майер, 88