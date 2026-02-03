Шахтер проиграл команде из четвертого дивизиона Германии
«Горняки» провели первый спарринг этой зимой
около 1 часа назад
Фото - ФК Шахтер
Донецкий Шахтер проиграл представителю четвертого немецкого дивизиона Зонненгофу Гросашпах в первом матче на учебно-тренировочных сборах в Анталье. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Отметим, что свой следующий спарринг на сборах Шахтер проведет в четверг, 5 февраля, против латвийской Риги. Данный поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.
После 16 туров донецкая команда имеет в активе 35 зачетных баллов и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ.
Контрольный матч
Шахтер – Зонненгоф Гросашпах – 1:2
Голы: Педриньо, 71 (пенальти) – Кунде, 2, Майер, 88
Поделиться