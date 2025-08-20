Павел Василенко

20 серпня, за день до домашнього поєдинку із Серветтом, футболісти Шахтаря провели традиційне передматчеве тренування на Міському стадіону імені Генрика Реймана в Кракові, де приймають своїх суперників цього єврокубкового сезону.

Стартові 15 хвилин заняття команди, згідно з регламентом УЄФА, були відкритими для ЗМІ: представники медіа отримали змогу побачити розминку та вправи з мʼячем у виконанні «гірників».

Після цього донеччани продовжили роботу вже за зачиненими дверима і в основній частині сесії приділили увагу тактичним та ігровим вправам, пасингу і ударам по воротах. Загалом тренування тривало близько години, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

Перший матч плей-оф кваліфікації Ліги конференцій Шахтар – Серветт відбудеться завтра, 21 серпня, на Міському стадіоні імені Генрика Реймана в Кракові (Польща). Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.