Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран накануне первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против швейцарского Серветта рассказал о кадровой ситуации в команде.

«Кевин вернулся к нам, и мы рады этому. Но впервые с командой он тренировался только вчера. Мы бережем его. Вопрос его игрового времени мы будем решать вместе, ведь здоровье моих игроков для меня очень важно.

Конопля и Алиссон готовы играть завтра. Мы рады за Коноплю и Алиссона. Алиссон вернулся после того удара, который он получил. Что касается Криськива: я очень хочу, чтобы он был с нами. А Траоре и Эгиналду, как вы уже знаете, – их не будет с нами длительное время», – цитирует Турана клубная пресс-служба.