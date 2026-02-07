Павел Василенко

Шахтер разгромно обыграл Динамо из Тбилиси со счётом 7:2 в контрольном матче на сборах в Турции.

В первом тайме «горняки» пропустили дважды, но забили три гола. Во второй половине игры донецкая команда забила еще четыре мяча.

Следующий спарринг оранжево-черные сыграют 10 февраля против черкасского ЛНЗ. Начало матча – 16:00 по киевскому времени.

Контрольный матч

Шахтер – Динамо Тбилиси – 7:2

Голы: Кауан Элиас, 18, автогол, 23, Бондаренко, 45 (пенальти), Назарина, 48, 87, Лукас Феррейра, 51, Проспер Оба, 63 – ?, 2, 42.