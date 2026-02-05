В контрольном матче на сборах в Турции донецкий Шахтер одержал победу над латвийской Ригой со счетом 2:1. Игра против действующего чемпиона Латвии начала складываться непросто для команды Арды Турана. На перерыв горняки ушли, проигрывая 0:1 после точного пенальти Рамиреса на 34-й минуте.

Во второй половине встречи Шахтеру удалось изменить ход игры. Сначала на 54-й минуте Эгиналду восстановил равновесие, а через семь минут победный гол забил Юхим Конопля.

Товарищеский матч

Шахтер – ФК Рига – 2:1

Голы: Эгиналду, 54, Конопля, 61 – Рамирес, 34 (пен)

