Сергей Разумовский

Шахтер преодолел АЗ в четвертьфинале Лиги конференций и вышел в полуфинал турнира. После уверенной победы в первом матче со счетом 3:0 донецкая команда в ответном поединке сыграла вничью 2:2, чего хватило для выхода на следующую стадию.

Для Шахтера это уже четвертый выход в полуфинал еврокубков в истории клуба. Впервые донецкая команда достигла этой стадии в сезоне 2008/09, который стал для них триумфальным — тогда команда выиграла Кубок УЕФА. После этого Шахтер играл в полуфинале европейского турнира еще дважды: в кампании 2015/16 донецкий клуб остановила Севилья, а в сезоне 2019/20 украинская команда уступила Интеру в полуфинале Лиги Европы.

Следующим соперником команды Арды Турана в Лиге конференций станет победитель противостояния между Фиорентиной и Кристал Пэлас. После первого матча значительное преимущество имеет английский клуб, который обыграл итальянцев со счетом 3:0.

Смотрите обзор матча АЗ Алкмар – Шахтер!

Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04