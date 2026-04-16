Сергей Разумовский

Завершились ответные матчи четвертьфинала Лиги конференций, по итогам которых определились все полуфиналисты турнира.

Шахтер после яркой победы в первом матче над АЗ со счетом 3:0 в ответной игре сыграл вничью 2:2 и уверенно вышел в следующий раунд. Донецкая команда сохранила комфортное преимущество по сумме двух встреч и продолжила борьбу за трофей.

Схожая ситуация была и в паре между Кристал Пэлас и Фиорентиной. Английский клуб, имея солидный запас после победы 3:0 в первой игре, в ответном матче уступил 1:2, однако этого хватило для выхода в полуфинал.

Одно из самых ярких противостояний произошло между Страсбургом и Майнцем. Французский клуб после поражения 0:2 в первом матче на выезде дома устроил настоящий разгром, победив со счетом 4:0, и совершил впечатляющий камбэк несмотря на нереализованный пенальти.

Еще драматичнее вышел матч в Афинах, где АЕК после выездного поражения 0:3 сумел забить Райо Вальекано трижды и был близок к переводу игры в дополнительное время. Однако гол Паласона позволил испанскому клубу сохранить преимущество по сумме двух матчей и пройти дальше, несмотря на поражение 1:3 в ответной игре.

Лига конференций. Четвертьфинал, ответный матч

АЗ Алкмар – Шахтер 2:2 (0:3 – первый матч)

Голы: Йенсен, 73, Шин, 80 – Алиссон, 58, Мейреллиш, 83

Фиорентина – Кристал Пэлас 2:1 (0:3 – первый матч)

Голы: Гудмундссон, 30 (пен.), Ндур, 53 – Сарр, 17

Страсбург – Майнц 4:0 (0:2 – первый матч)

Голы: Нанаси, 26, Уаттара, 35, Энсисьо, 69, Эмега, 74

АЕК Афины – Райо Вальекано 3:1 (0:3 – первый матч)

Голы: Зини, 13, 51, Марин, 36 (пен.) – Паласон, 60

Таким образом определились полуфинальные пары Лиги конференций:

Шахтер – Кристал Пэлас

Райо Вальекано – Страсбург

Первые матчи полуфинала запланированы на 30 апреля 2026 года, а ответные поединки состоятся 7 мая.

Финал Лиги конференций сезона-2025/26 пройдет 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.

