Сергей Разумовский

Шахтер начал перечень спаррингов на летних сборах в Словении с убедительной победы в контрольном матче против хорватского Рудеша. Команда Арды Турана с первых минут захватила инициативу, высоко встречала соперника и почти постоянно держала игру возле чужой штрафной площадки.

Активный прессинг быстро дал результат. На 18-й минуте Алиcсон удачно поборолся за мяч и перевел его на Цуканова, которого остановили с нарушением правил недалеко от штрафной зоны. Егор Назарина взялся выполнить штрафной и точным ударом направил мяч в ближний угол – 1:0. После этого донетчане не сбавили оборотов. Алиcсон имел прекрасный шанс после подачи с углового, но не попал в пустые ворота, Цуканов проверил вратаря после передачи Проспера, а Назарина мог забить второй раз, но его удар со стандарта остановила перекладина. Рудеш ответил лишь дальним выстрелом в конце тайма, который прошел рядом со штангой.

После перерыва тренерский штаб «горняков» существенно обновил состав. На поле вышли Бондарь, Азаров, Гочолейшвили, Марлон Гомес, Педриньо, Невертон, Райан Роберто, Бруниньо и Кауан Элиас. С появлением бразильских футболистов атаки украинской команды стали еще быстрее.

На 58-й минуте Бруниньо получил мяч справа, сместился ближе к центру и пробил под ближнюю штангу – 2:0. Через шесть минут Педриньо прорвался флангом и отдал передачу в центр штрафной, где Невертон в одно касание увеличил преимущество. На 73-й минуте Райан Роберто ассистировал Педриньо, который сделал счет 4:0.

Точку в матче поставил Бруниньо. После отбора Марлона Гомеса и быстрой передачи Педриньо новичок Шахтера вышел на вратаря и спокойно реализовал момент, оформив дубль. В итоге Шахтер победил Рудеш 5:0.

Следующий спарринг донетчане проведут 21 июля против хорватского Славена Белупо. Начало встречи – в 19:00 по Киеву.

Контрольный матч

Шахтер – Рудеш Загреб 5:0

Голы: Назарина, 18, Бруниньо, 58, Невертон, 64, Педриньо, 73, Бруниньо, 79

Шахтер: Твардовский, Винисий Тобиас (Гочолейшвили, 46), Грам (Бондарь, 46), Матвиенко (Арройо, 31; Педро Энрике, 61), Караваев (Азаров, 46), Назарина (Марлон Гомес, 46), Цуканов (Невертон, 46), Алиcсон (Педриньо, 46), Лукас (Бруниньо, 46), Проспер (Райан Роберто, 46), Мейреллиш (Кауан Элиас, 46)