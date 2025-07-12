Донецкий Шахтёр проявляет интерес к талантливому полузащитнику молодежной команды загребского клуба Кустошия — 18-летнему бенинцу Родольфо Алоко. Об этом сообщает The Croatian Lad.

Юный хавбек уже привлёк внимание ряда европейских клубов. По информации источника, за прогрессом Алоко следят представители Брайтона, Астон Виллы, Севильи, РБ Зальцбурга и ПСВ.

Шахтёр также не остался в стороне — спортивный директор донецкого клуба Дарио Срна провёл продуктивную встречу с агентом футболиста Анди Барой, на которой обсуждалось потенциальное будущее игрока.

Стоит отметить, что в июне 2025 года Родольфо Алоко дебютировал в национальной сборной Бенина, что только повышает его стоимость и перспективность на трансферном рынке.

Также, к Шахтёру присоединился центральный защитник Марлон.