Украинский полузащитник Гурника Максим Хлань в интервью Xsport поделился мыслями накануне матча 2 тура Лиги конференций, в котором донецкий Шахтер встретится с Легией.

Наш сегодняшний собеседник недавно противостоял варшавскому гранду, который в начале сезона сильно лихорадит.

Максим Хлань / Фото - УАФ

– Максим, Легию в последнее время совсем лихорадит. Что бросилось в глаза по матчу с Гурником?

– К игре с Шахтером они подходят не в роли лидера. Можно говорить о том, что где-то недооценили Самсунспор (0:1), сделав ротацию, а после этого дважды проиграли Гурнику и Заглембе. Сейчас они ментально не готовы. Не могу сказать, что и Шахтер выглядит слишком уверенно на этом отрезке, потеряв очки в последних матчах УПЛ. В любом случае, будет интересно посмотреть.

– Шахтеру хватит запаса прочности, чтобы одолеть такого соперника?

– Шахтер всегда приучал нас к тому, что эта команда демонстрирует в Европе высокий уровень футбола. По подбору игроков у Шахтера есть из кого выбирать, тогда как Легия летом распродала много игроков, а новые футболисты продолжают искать себя.

Шахтер до начала игры выглядит фаворитом, но я бы не стал заранее списывать Легию, которая может выдать один яркий матч, как это было в прошлом сезоне с Челси.

– Можно говорить о том, что Легия пытается сделать ставку на Лигу конференций, а в чемпионате наверстать потом?

– В Экстракласе Легия выходит основой. А в еврокубках проводит ротацию, давая возможность поиграть. Возможно они в поиске своей игры. Я почти уверен, что Легия выйдет играть вторым номером. А польские команды почти все здорово умеют играть в 5-4-1 при обороне. Что-то подобное, что мы видели в игре Шахтера и Панатинаикоса, когда грекам удалось пройти по пенальти.

– От кого больше всего опасности ожидать?

– Сложно кого-то выделить. Был у Легии португалец Жозуе, который сильно выделялся. Из действующих игроков выделил бы Вшолека, который может сыграть латераля атакующего плана. С его фланга исходит наибольшая опасность. Основная опасность будет идти с правого фланга.

– Как вам Шахтер при каденции Турана?

– Туран чем-то по стилю мне напоминает ван Леувена. Мне импонирует, как он продвигает свои идеи, но это иногда может сыграть злую шутку с Шахтером. На еврокубки игрок будет всегда максимально себя настраивать, ведь нужно даже в таком турнире демонстрировать качество и держать марку, как говорится. Вопрос времени и ментальности, когда Шахтер предстанет перед нами в своей лучшей версии.

Еще один аутсайдер для Шахтера и важный момент для Динамо.