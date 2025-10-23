В среду, 23 октября, донецкий Шахтер проведет свой юбилейный, 300-й матч в еврокубках. Во втором туре группового этапа Лиги конференций УЕФА «горняки» примут польскую Легию на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

Для Шахтера это будет важный этап в борьбе за выход из группы. После победы над шотландским Абердином (3:2) в первом туре команда Арды Турана сохраняет статус фаворита, оставаясь непобежденной в основное время в девяти еврокубковых матчах этого сезона (5 побед, 4 ничьи). В то же время в чемпионате Украины донецкая команда переживает непростой период, не победив в последних двух турах.

Наставник Шахтера Арда Туран накануне матча подчеркнул уважение к сопернику, но отметил, что его команда готова к тяжелой игре:

«Мы имеем большое уважение к Легии и ее футбольной культуре. Это сильный соперник, и матч – отличная возможность проверить наших молодых игроков».

Фото: ФК Шахтар

Для польской Легии этот выезд – шанс реабилитироваться после трех подряд поражений, в том числе и в стартовом туре Лиги конференций от «Самсунспора» (0:1). Команда Эдварда Йорданеску в данный момент находится лишь на девятой позиции в Экстраклассе и ищет выход из игровой кризиса.

Исторически соперники встречались лишь раз – в 2006 году в квалификации Лиги чемпионов, где Шахтер одержал две победы с минимальным счетом. Теперь донецкая команда попытается продолжить эту традицию в своем юбилейном евроматче, который может стать еще одной исторической вехой клуба.

Прогноз XSPORT.ua

Победа Шахтера.

