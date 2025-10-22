Михаил Цирук

В четверг, 23 октября, украинские гранды, донецкий Шахтёр и киевское Динамо, проведут свои матчи второго тура основного этапа Лиги конференций. Первые матчи вызвали разные впечатления: если Шахтёр набрал плановые три очка в противостоянии с шотландским Абердином (3:2), то Динамо вполне ожидаемо уступило чуть ли не самому сильному из своих соперников - английскому Кристал Пэлас (0:2).

Но всё это уже история, и теперь наши гегемоны готовы написать новую еврокубковую главу. И если у горняков впереди очередная встреча с соперником более низкого уровня, то для динамовцев предстоящий матч может стать одним из главных в этой кампании. Предлагаем вашему вниманию анонс вторых матчей украинских грандов в Лиге конференций 2025/26.

19:45 Шахтёр - Легия

Даже несмотря на все проблемы горняков, это противостояние не должно принести им каких-либо серьёзных сложностей. Да, Шахтёр не может победить уже два матча подряд, в одном из которых разгромно уступил ЛНЗ (1:4). Да, часть дорогих и звёздных бразильцев горняков в лазарете, и это действительно существенно усложняет жизнь подопечным Арды Турана.

Тем не менее, даже в таких условиях уровень исполнительского мастерства оранжево-чёрных всё равно останется выше, чем у соперника. Польский футбол ещё никогда не был на достаточном подъёме, чтобы клубы из этой страны создавали проблемы нашим топам, и надеемся, что подобная тенденция сохранится и в этот раз.

Исторически Легия, безусловно, является грандом своей страны, однако текущая форма варшавцев очень и очень посредственная. Подопечные Эдварда Йорданеску занимают лишь 9 место в Экстраклассе и потерпели поражения в последних трёх матчах во всех турнирах, уступив Самсунспору (0:1), Гурнику Забже (1:3) и Заглембе (1:3). То есть, ни хорошей формы, ни звёзд здесь нет, и каким образом эта команда в своей нынешней форме может обыграть Шахтёр - совсем непонятно.

Конечно, форма Шахтёра тоже совсем не впечатляет, но в таком случае всё должно решить класс игроков. Подобные прогнозы, в общем, разделяют и букмекеры, оценивая вероятность даже ничьей коэффициентом больше 4. Так что, ждём только победы. Желательно лёгкой, но не будем привередничать: примем любую. Три очка, как ни крути, не пахнут.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Шахтёра

22:00 Самсунспор - Динамо

Значительно ответственнее будет задача киевского Динамо. Почему? Попробуем сосчитать. Если из всех соперников команды Шовковского выбрать тех, с которыми теоретическиможно рассчитывать на очки, то в этот список войдут Зриньски, Омония и Ноа, и точно не войдут Пелас (уже не вошел) и Фиорентина, и матч с Самсунспором в этой всей истории может быть чуть ли не решающим.

В прошлом сезоне для выхода в плей-офф достаточно было даже семи очков. Если этого хватит и в этот раз - прекрасно, Динамо будет иметь шанс обыграть три самых слабых соперника и спокойно идти дальше. Однако, если порог все же поднимется, очки в Турции тоже могут стать чрезвычайно важными и необходимыми. Не забываем и о том, что бело-синие могут допустить осечку в играх с кем-то из тройки Зриньски-Омония-Ноа, и тогда потребуется резервный источник очков, которым может стать только этот матч. В очки Динамо с Фиорентиной, извините, не верю: в последние годы киевляне четко приучили нас, что за чудесами и приятными неожиданностями - это не к ним.

Бояться Самсунспора точно не стоит. Даже несмотря на то, что Динамо не может выиграть 5 матчей подряд в УПЛ и столько же - во всех турнирах. Турецкий клуб набрал 16 очков в 9 матчах чемпионата, это даже меньше чем Динамо, и лишь на одно очко.

Стабильности нет, победы чередуются с осечками, правда, беспроигрышная серия набежала уже солидная - шесть матчей. При этом дважды подряд Самсунспор последний раз выиграл еще в матчах первого и второго тура в августе.

Звезд с громкими именами тоже нет, и в целом этот соперник не выглядит таким, что явно не по зубам Динамо. Конечно, на своем поле турки будут фаворитами. Однако бороться можно и нужно, и матч против Галатасарая в прошлом сезоне ЛЕ (3:3) это доказывает. Возможно, время сделать болельщикам приятный сюрприз настало именно сейчас?

Прогноз ХSPORT.ua - Самсунспор не проиграет

