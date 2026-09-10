Сергей Разумовский

Правый защитник ПСВ Килиан Сильдилья получил травму и в ближайшее время перенесет операцию. Об этом сообщила пресс-служба нидерландского клуба.

Ожидается, что 24-летний футболист сможет вернуться к тренировкам и матчам в последние месяцы этого года. Точные сроки его восстановления станут известны после хирургического вмешательства и последующих медицинских обследований.

Сильдилья признал, что полученная травма стала для него тяжелым ударом. По словам футболиста, в последнее время он чувствовал себя все лучше, с нетерпением ждал ближайших месяцев и хотел проявить себя в составе ПСВ.

В то же время защитник подчеркнул, что уже сосредоточен на восстановлении. Операцию он рассматривает как первый шаг на пути к возвращению, а во время реабилитации планирует сделать все возможное, чтобы снова выйти на поле в оптимальной форме.

Сильдилья также отметил поддержку со стороны клуба. По его словам, отношение ПСВ добавляет ему мотивации как можно скорее восстановиться и вернуться в команду.

В текущем сезоне защитник провел за нидерландский клуб три матча. В последний раз он выходил на поле 15 августа в игре против Экскельсиора.

Следующий поединок ПСВ проведет 10 сентября против Шахтера в рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Из-за травмы Сильдилья не сможет принять участие в этом матче.

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