Турецкий наставник Шахтера Арда Туран высказался о возможной ротации состава донецкой команды в матче против мальтийского Хамрун Спартанс в пятом туре основной стадии Лиги конференций.

Туран подчеркнул, что каждый футболист Шахтера получает возможность проявить себя как в украинской Премьер-лиге, так и в еврокубках.

«Каждый из наших игроков выступал как в домашнем чемпионате, так и в Лиге конференций. Перед каждым матчем мы стараемся определить наилучший стартовый состав в зависимости от соперника. Никакой дискриминации. Что касается ситуации в составе, как вы знаете, отсутствуют только Марлон Сантос и Алисон Сантана. Они вернутся к нам после декабря», – цитирует Турана пресс-служба Шахтера.

11 декабря в 22:00 по киевскому времени донецкий клуб проведет выездную встречу с Хамрун Спартанс в рамках пятого тура основного этапа Лиги конференций.