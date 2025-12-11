Правый фланговый защитник Шахтера и национальной сборной Украины Юхим Конопля контактировал с одним из клубов немецкой Бундеслиги, сообщает Sport.ua.

Точные результаты переговоров не раскрываются, однако известно, что футболист действительно рассматривал возможность перейти в команду из чемпионата Германии.

В текущем сезоне 2025/26 Конопля сыграл 18 матчей за донецкий клуб во всех соревнованиях, забил два мяча и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Осенью защитник принял участие в пяти матчах отбора на чемпионат мира 2026 года в составе сборной Украины.

11 декабря Шахтер встретится с Хамруном в рамках пятого тура Лиги конференций. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.