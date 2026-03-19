Александр Сукманский

Шахтер Донецк везет преимущество 3:1 после первого матча 1/8 финала Лиги конференций УЕФА против Леха из Познани. Ответный матч состоится в Кракове – городе, где «горняки» проводят свои «домашние» еврокубковые поединки в этом сезоне.

Шахтер идеально стартовал в дебютном сезоне в третьем по силе еврокубке: 6-е место в лиге-этапе и победа 3:1 на выезде в первом матче. Команда не проигрывает в официальных турнирах с конца октября (12 побед, 3 ничьи) и лидирует в чемпионате Украины. В то же время в Кракове Шахтер имеет только одну победу в четырех «домашних» матчах (2 ничьи, 1 поражение), тогда как на выезде выиграл пять подряд.

Лех Познань получил мощный заряд уверенности после выездной победы 1:0 над Заглембе, которая вывела команду на первое место в Экстраклассе и прервала серию из трех подряд поражений. В последних девяти выездных матчах всех турниров Лех выиграл шесть раз (1 ничья, 2 поражения), включая победы в Лиге конференций над Сигмой Оломоуц (лига-этап) и КуПС (плей-офф раунд).

История противостояний

После первого матча Шахтер имеет 3 победы в 4 играх против польских клубов (1 поражение). Для Леха это было первое поражение украинской команде в официальных матчах (1 победа, 1 ничья).

Горячая статистика

Шахтер пропускал 0–2 гола во всех 15 континентальных матчах этого сезона.

Шахтер забивал в 10 из последних 12 поражений в еврокубках любого уровня.

Лех забивал в каждом из последних 23 матчей УЕФА (14 побед, 2 ничьи, 7 поражений).

Лех лидировал 1:0 или 2:0 на перерыве в каждой из последних девяти побед во всех турнирах.

Ключевые игроки

Невертон забил в первом матче и продолжает серию из четырех побед, когда он забивает.

Капитан Леха Микаэль Исхак забил единственный гол своей команды в первом матче и на выходных.

Кадровая ситуация

У Шахтера в выходные не играли Николай Матвиенко и автор одного из голов в первом матче Марлон Гомес. У Леха снова пропустит игру Радослав Муровски.

