Лига конференций, 1/8 финала. Лех – Шахтер. Видеотрансляция
около 4 часов назад
В четверг, 19 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором Шахтер встретится с Лехом.
Поединок пройдет в Кракове на городском стадионе им. Хенрика Реймана.
Начало матча – в 22.00 по Киеву. Прямую трансляцию матча смотрите на медиасервисе Megogo.
Первый матч между командами завершился победой Шахтера с счетом 3:1.
Перед очередным еврокубковым противостоянием «горняки» провели матч в чемпионате Украины, где одержали победу над Металлистом 1925 с счетом 1:0.
Лех в прошлом туре национального первенства обыграл Заглембе (1:0).
Победитель двухматчевого противостояния между Шахтером и Лехом в четвертьфинале Лиги конференций встретится с победителем пары АЗ – Спарта.
