Гол Педриньо принёс Шахтёру победу над Металлистом 1925.
Бразилец реализовал пенальти во втором тайме
около 2 часов назад
Фото: ФК Шахтёр
Донецкий Шахтер одержал непростую победу над Металлистом 1925 в рамках 20-го тура Премьер-лиги.
Единственный гол в матче забил Педриньо, реализовав пенальти во втором тайме. Команда Арды Турана удержала победный результат до финального свистка.
УПЛ. 20-й тур
Гол: Педриньо, 61, пен.
Благодаря этому успеху Шахтер продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея в активе 47 очков. Металлист 1925 остается на шестой позиции с 31 баллом.
Следующий тур УПЛ состоится 18-22 марта.
