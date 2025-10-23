Павел Василенко

В матче второго тура основного этапа Лиги конференций донецкий Шахтер в польском Кракове принимал Легию из Варшавы. Встреча завершилась поражением «горняков» со счетом 1:2.

Гости вышли вперед на 16-й минуте – невероятный удар в «девятку» нанес Рафал Аугустиняк.

Шахтер отыгрался во втором тайме. На 61-й минуте Юхим Конопля сделал навесную передачу с левого фланга в штрафную гостей, где Лука Мейреллиш головой пробил точно в цель.

Но Легия все-таки вырвала победу. В компенсированное время Аугустиняк мощным ударом со штрафного попал в «девятку».

Лига конференций, 2-й тур

Шахтер – Легия – 1:2

Голы: Мейреллиш, 61 – Аугустиняк, 16, 90+4.