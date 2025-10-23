Шахтёр пропустил на последних секундах и потерпел поражение от Легии в матче Лиги конференций.
«Горняки» не удержали ничью
около 1 часа назад
Фото - ФК Шахтёр
В матче второго тура основного этапа Лиги конференций донецкий Шахтер в польском Кракове принимал Легию из Варшавы. Встреча завершилась поражением «горняков» со счетом 1:2.
Гости вышли вперед на 16-й минуте – невероятный удар в «девятку» нанес Рафал Аугустиняк.
Шахтер отыгрался во втором тайме. На 61-й минуте Юхим Конопля сделал навесную передачу с левого фланга в штрафную гостей, где Лука Мейреллиш головой пробил точно в цель.
Но Легия все-таки вырвала победу. В компенсированное время Аугустиняк мощным ударом со штрафного попал в «девятку».
Лига конференций, 2-й тур
Шахтер – Легия – 1:2
Голы: Мейреллиш, 61 – Аугустиняк, 16, 90+4.