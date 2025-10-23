Спортивный директор Шахтера Дарио Срна перед матчем второго тура общего этапа Лиги конференций против варшавской Легии поделился оценкой первого опыта выступлений в этом турнире. Слова менеджера передает Przegląd Sportowy Onet.

Безусловно, отношение к Лиге конференций специфическое, но стадион будет полон, и я ожидаю сложный матч. Мы встретимся с сильным клубом, болельщики которого мощно поддерживают команду. Мы стараемся побеждать и радоваться возможности играть в футбол. Благодарим Варшаву и Краков и в целом поляков за возможность играть в вашей стране.

Мы впервые играем в этих соревнованиях. Прошлый сезон для нас был неудачным, но Челси играл в Лиге конференций, а теперь снова выступает в Лиге чемпионов. Мы идем шаг за шагом, недавно продали Кевина. Безусловно, это для нас сложный период.

В первую очередь мы хотим выйти в плей-офф. Это сейчас самое важное, а дальше может случиться все, что угодно.