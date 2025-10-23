Спортивный директор Шахтёра Дарио Срна перед матчем второго тура общего этапа Лиги конференций против варшавской Легии оценил соперника и объяснил, почему клуб решил проводить номинально домашние еврокубковые игры именно в Кракове. Слова менеджера передает Przegląd Sportowy Onet.

Это для нас ближайший стадион, там живет много украинцев, а люди в Кракове любят футбол, поддерживают нас и невероятные. Я сам тоже играл в Кракове в 2001 году [с Вислой Краков в составе Хайдука Сплит в первом раунде Кубка УЕФА, его команда проиграла 0:1 и выбыла, – прим.]. Мы играли в Польше, и это был невероятный опыт, но мы хотели что-то изменить, ведь украинцы есть везде.

Легия – это сложный противник. С Самсунспором она сыграла очень хорошо, несмотря на поражение. В прошлом сезоне в четвертьфинале Лиги конференций она встречалась с Челси. Мы должны ее уважать.