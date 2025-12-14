Донецкий Шахтер официально оформил трансфер нигерийского вингера Проспера Оба, который ранее выступал за черкасский ЛНЗ, сообщила пресс-служба клуба.

В заявлении клуба говорится, что игроку желают успешного старта в новой команде. Контракт 22-летнего футболиста из Нигерии рассчитан до 31 декабря 2030 года. Детали финансовой части сделки не раскрываются.

В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел 17 матчей на клубном уровне, забив 8 мячей и оформив 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что на лидера Кривбаса нацелился Ботафого.