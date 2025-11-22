Украинский центральный защитник Пюника Сергей Вакуленко своим голом помог избежать поражения Урарту в матче 14 тура Премьер-лиги Армении.

В конце встречи защитник подключился на стандарт и точным ударом головой спас многократного чемпиона Армении от поражения в столичном дерби.

Стоит отметить, что в составе Урарту в матче участвовали двое украинцев - Антон Братков, который до недавнего времени выступал за Пюник, и Евгений Цымбалюк.

Вакуленко в этом сезоне провел за Пюник 14 матчей: 1 гол, 2 ассиста.

Братков провел в футболке Урарту 11 матчей: 1 гол, а на счету Цымбалюка 16 поединков.