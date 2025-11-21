Бывший тренер Шахтера хочет переманить четырех игроков УПЛ в Польшу
ЛНЗ, Шахтер, Рух и Кривбасс могут потерять футболистов
около 2 часов назад
Хорватский тренер польского Видзева Игор Йовичевич намерен серьёзно усилить команду и рассматривает вариант приглашения сразу четырёх игроков из Украинской Премьер-лиги.
Как сообщает Футбол 24, в список потенциальных новичков польского клуба входят нападающий черкасского ЛНЗ Проспер Оба, форвард донецкого Шахтёра Марьяна Швед, защитник львовского Руха Богдан Слюбик и полузащитник криворожского Кривбаса Егор Твердохлеб.
Контракт Йовичевича с Видзевом действует до лета 2027 года. До этого он возглавлял болгарский Лудогорец, вместе с которым завоевал внутренний требл, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Болгарии.
Йовичевич известен работой с тремя украинскими клубами – Карпаты (2014-2015), Днепр-1 (2020-2022) и Шахтёр (2022-2023). Вместе с донетчанами хорват становился победителем чемпионата Украины в сезоне 2022/23.