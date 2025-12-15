Главный тренер Вереса Олег Шандрук прокомментировал разгромное поражение в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги против Динамо (0:3). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Есть несколько моментов, на которых я хотел бы акцентировать внимание. Во-первых, это провальный старт матча с нашей стороны. Считаю, причина в ментальности. Потому что о физической готовности тут говорить вряд ли стоит. Динамо только что вернулось после еврокубковой игры. Соответственно, именно у них на восстановление было меньше времени.

Поэтому, вероятно, мы в начале игры где-то проявили слишком много уважения к сопернику. Пропущенные мячи и проигранные дуэли свидетельствуют об этом. Потом игра более-менее выровнялась. Понятно, что и Динамо уже также играло от результата. И у них были моменты для взятия ворот, и у нас они были.

Конечно, мы хотели вернуться в игру. К сожалению, не реализовали те свои шансы, которые у нас могли быть, которые мы создали. Ну и замены, которые были у Динамо, они только усилили их игру. Вышли квалифицированные исполнители.

У нас же больше разрывов появилось между линиями. Поэтому, наверное, где-то и логичным был этот третий гол в конце. Потому что мы слишком сильно открылись.