Главный тренер Вереса Олег Шандрук прокомментировал контрольный матч против Динамо, в котором ровенская команда уступила со счетом 2:3. Как передает прессслужба клуба, наставник остался доволен качеством спарринга.

Эмоциональный, насыщенный событиями матч. Я бы сказал, даже очень напоминающий игру чемпионата по своему характеру. Поэтому мы довольны спаррингом. Конечно, неприятно проигрывать. Но это была интересная игра с большим количеством забитых голов.

Эмоции, которые бушевали на поле - это следствие отношения игроков к самой игре, к ходу событий. Они - главные акторы на футбольном поле и победить хотели игроки обеих команд.

Сергей Стень на позиции форварда? Сборы - время для ротации. В том числе и новых игровых позиций. Сергей, на наш взгляд, достаточно гармонично выглядит на этой позиции, создает конкуренцию. Поэтому мы даем возможность ему сейчас проявлять себя в качестве форварда. И, я думаю, что сейчас это хорошее решение. Посмотрим, что будет дальше. По моему мнению, по мнению тренерского штаба, он хорошо выполняет свои функции. Видим, что он также получает определенное удовольствие от игры на этой позиции. Поэтому наигрываем его на позиции девятки.