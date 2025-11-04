Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин не получил вызов от тренера Сергея Реброва в национальную команду Украины на матчи отборочного турнира к чемпионату мира против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

На фоне этого появилась информация, что Лунин входит в число футболистов Реала, которые недовольны работой нового главного тренера Хаби Алонсо. Об этом сообщает издание El Nacional со ссылкой на слова полузащитника мадридцев Федерико Вальверде.

По информации источника, Алонсо не имеет ничего против того, чтобы Лунин оставался в команде как резервный вариант для Тибо Куртуа. Однако сам Андрей больше не хочет мириться с ролью запасного и стремится стать основным вратарем в серьёзном клубе.

— Ему надоело быть лишь подстраховкой для Куртуа. Он заслуживает большего и хочет иметь ключевую роль, — отмечает Вальверде в разговоре с El Nacional.

Сообщается, что к украинцу уже проявляют интерес два топ-клуба английской Премьер-лиги — Манчестер Юнайтед и Челси, которые ищут усиление на позицию вратаря.

Также стало известно, что Лунина может подписать римская Рома.