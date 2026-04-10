Сергей Разумовский

В 32-м туре итальянской Серии А Рома на своем поле уверенно обыграла Пизу со счетом 3:0.

Главным героем встречи стал нападающий римлян Дониелл Маллен, оформивший хет-трик. Нидерландец отличился уже на 3-й минуте, а затем еще дважды поразил ворота соперника — до и после перерыва, фактически в одиночку обеспечив своей команде комфортную победу.

Стоит отметить, что Маллен является одним из конкурентов украинца Артема Довбика за место в атаке Ромы. Сам Довбик пока не помогает команде, поскольку зимой перенес операцию и в настоящее время проходит этап реабилитации.

Рома набрала 57 очков в турнирной таблице и сравнялась с Ювентусом в борьбе за позиции, которые дают право выступать в Лиге Европы.

Серия А, 32-й тур

Рома – Пиза 3:0

Голы: Маллен, 3, 43, 52