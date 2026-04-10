Украина уверенно начала противостояние с Польшей в квалификации Кубка Билли Джин Кинг
Костюк и Свитолина довели преимущество украинок до сверхубедительного перед решающим днем
около 2 часов назад
В квалификационном матче Кубка Билли Джин Кинг 2025 между женскими сборными Польши и Украины после первого игрового дня преимущество на стороне украинской команды. В пятницу, 10 апреля, на грунтовых кортах арены PreZero Arena Gliwice в польском городе Гливице были сыграны два одиночных матча, и в обоих победу одержали представительницы Украины.
После стартового дня счет в противостоянии стал 2:0 в пользу украинской сборной, что значительно приблизило команду к успешному завершению квалификационной встречи.
В первом матче дня Марта Костюк уверенно обыграла Магду Линетт в двух сетах. Украинская теннисистка одержала победу со счетом 6:4, 6:0, продемонстрировав убедительную игру, особенно во второй партии, в которой не оставила сопернице ни единого шанса.
Еще более уверенно завершила свой поединок Элина Свитолина. Она встречалась с Катажиной Кавой и также не отдала оппонентке ни одного сета. Матч завершился победой первой ракетки Украины со счетом 6:2, 6:1, благодаря чему украинки оформили комфортное преимущество после двух встреч.
Таким образом, после игрового дня общий счет в противостоянии Польша – Украина составляет 0:2.
Кубок Билли Джин Кинг 2026. Квалификация
Польша – Украина 0:2
Магда Линетт – Марта Костюк 0:2 (4:6, 0:6)
Катажина Кава – Элина Свитолина 0:2 (2:6, 1:6)
В субботу, 11 апреля, запланировано еще три матча, которые могут окончательно определить судьбу этого противостояния. Игровой день начнется в 13:00.
В программе субботы запланирован парный поединок, в котором Людмила Киченок и Надежда Киченок сыграют против польского дуэта Майя Хвалиньская / Катажина Кава. После этого должны состояться еще два одиночных матча: Элина Свитолина встретится с Магдой Линетт, а Марта Костюк сыграет против Катажины Кавы.
