Сергей Разумовский

В квалификационном матче Кубка Билли Джин Кинг 2025 между женскими сборными Польши и Украины после первого игрового дня преимущество на стороне украинской команды. В пятницу, 10 апреля, на грунтовых кортах арены PreZero Arena Gliwice в польском городе Гливице были сыграны два одиночных матча, и в обоих победу одержали представительницы Украины.

После стартового дня счет в противостоянии стал 2:0 в пользу украинской сборной, что значительно приблизило команду к успешному завершению квалификационной встречи.

В первом матче дня Марта Костюк уверенно обыграла Магду Линетт в двух сетах. Украинская теннисистка одержала победу со счетом 6:4, 6:0, продемонстрировав убедительную игру, особенно во второй партии, в которой не оставила сопернице ни единого шанса.

Еще более уверенно завершила свой поединок Элина Свитолина. Она встречалась с Катажиной Кавой и также не отдала оппонентке ни одного сета. Матч завершился победой первой ракетки Украины со счетом 6:2, 6:1, благодаря чему украинки оформили комфортное преимущество после двух встреч.

Таким образом, после игрового дня общий счет в противостоянии Польша – Украина составляет 0:2.

Кубок Билли Джин Кинг 2026. Квалификация

Польша – Украина 0:2

Магда Линетт – Марта Костюк 0:2 (4:6, 0:6)

Катажина Кава – Элина Свитолина 0:2 (2:6, 1:6)

В субботу, 11 апреля, запланировано еще три матча, которые могут окончательно определить судьбу этого противостояния. Игровой день начнется в 13:00.

В программе субботы запланирован парный поединок, в котором Людмила Киченок и Надежда Киченок сыграют против польского дуэта Майя Хвалиньская / Катажина Кава. После этого должны состояться еще два одиночных матча: Элина Свитолина встретится с Магдой Линетт, а Марта Костюк сыграет против Катажины Кавы.