Каталонская Жирона не снижает активности на зимнем трансферном рынке. После подписания украинского нападающего Александра Пищура клуб рассматривает возможность усиления состава еще одним футболистом из Украины. Речь идет о хавбеке киевского Динамо Николе Шапаренко, информирует Sport.es.

Появление в команде Франа Бельтрана не стало финальной точкой в поиске полузащитника. В Жироне изначально планировали отдать Джона Солиса в аренду в Бирмингем Сити, что открыло бы путь для регистрации Клаудио Эчеверри. Именно в этом контексте и возник вариант с приглашением Шапаренко.

Контракт украинского полузащитника с Динамо действует до конца июня 2026 года, поэтому каталонский клуб имеет возможность дождаться летнего окна и оформить переход без компенсации. В то же время не исключается и сценарий с трансфером уже этой зимой за символическую сумму, если Жирона сумеет договориться с киевлянами.

Ранее сообщалось, что Ванат претендует на звание лучшего игрока Ла Лиги.