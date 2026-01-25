Известный журналист Михаил Спиваковский отметил, что киевское Динамо сейчас стоит на распутье из-за контракта Николая Шапаренко. По его мнению, у бело-синих есть два возможных пути развития ситуации.

Кроме того, Спиваковский рассказал, на каких условиях Виктор Цыганков покинул Динамо и перешел в Жирону. По словам журналиста, испанский клуб предложил киевлянам выгодные условия сделки.

«Динамо сейчас на распутье. Нужно либо подписывать контракт, либо продавать Шапаренко в эти недели за какую-то более-менее приличную сумму. Как это было с Цыганковым. Хотя мне кажется, если сейчас так же продать Шапаренко, то Игорь Суркис будет очень доволен. Все думают, что Динамо получило от Жироны за Цыганкова подачку в 5 млн евро. Но там еще было 3,5 млн бонусов и договоренность о том, что если Виктора будет продано за сумму меньше 20 млн, то Динамо получит половину от этой суммы минус те 5 млн, которые уже заплатила Жирона. Если Цыганкова продадут больше, чем за 20 млн, то Динамо получит 30%», - сказал Спиваковский на ютуб-канале ТаТоТаке.

Ранее сообщалось, что Шапаренко сохраняет шанс перейти в Жирону.