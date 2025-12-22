Киевское Динамо взяло на заметку флангового нападающего ровенского Вереса Эрэна Айдына. Об этом информирует турецкое издание Habersarikirmizi.com.

22-летний турецкий вингер присоединился к Вересу в сентябре 2025 года, перейдя из Галатасарая. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 200 тысяч евро. Также сообщается, что турецкий клуб сохранил за собой право обратного выкупа футболиста.

В текущем сезоне Айдын провел за Верес 11 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Контракт игрока с ровенским клубом действует до 30 июня 2028 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 400 тысяч евро.