Костюк оценил вероятность появления зимних новичков в Динамо
Работа ведется
около 5 часов назад
Игорь Костюк / Фото - Динамо Киев
Главный тренер Динамо Игорь Костюк высказался о трансферной политике чемпиона Украины во время зимнего перерыва. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Конечно, этот процесс никогда не заканчивается. Мы всегда в активном поиске, чтобы укрепить тот состав, который у нас есть, чтобы была конкуренция, чтобы были равноценные игроки на все позиции. Конечно, этот момент добавляет и тем игрокам, которые у нас есть, жажды к прогрессу, тренировкам, совершенствованию, желания играть в старте, - рассказал Костюк.
Динамо выиграло борьбу у европейских клубов за трансфер скандального нападающего.